Kolorowy korowód przejdzie przez miasto. „Spotkajmy się razem” jutro w Ostrzeszowie

Kwiaty w dłoniach. Kolorowe stroje. Balony nad głowami. Taki będzie jutrzejszy poranek w Ostrzeszowie. To w ramach akcji „Spotkajmy się razem”. Początek o godz. 9.30 przy Starostwie Powiatowym. Stamtąd korowód przejdzie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Tam dalsza część spotkania. Będzie festyn i integracja.

Do przemarszu dołączają przedszkola, szkoły, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej i mieszkańcy. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Można po prostu przyjść i ruszyć razem z innymi.

Ten przemarsz pod hasłem „Spotkajmy się razem” będzie organizowany 10 czerwca. Jak co roku będzie to wydarzenie dla przedszkoli, dla szkół, dla warsztatów terapii zajęciowej, dla DPS-ów i dla wszystkich osób, które chcą do nas dołączyć. Spotkanie jest otwarte, czyli te osoby, które chciałyby do niego dołączyć w trakcie przemarszu albo już na terenie ośrodka, też mogą do nas przyjść - mówi dyrektor ośrodka, Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

Dla wielu osób to już stały punkt czerwca. Wydarzenie wyrosło z obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością. Gdy wcześniejsze spotkania przestały się odbywać, pałeczkę przejął ostrzeszowski ośrodek. I tak zostało do dziś.

Te spotkania nasze, one się przyjęły w naszej społeczności do tego stopnia, że nawet gdybyśmy chcieli już teraz zrezygnować i wprowadzić jakieś nowe formy spotkania, to jednak placówki zewnętrzne będą dzwonić i czekają na ten dzień. I czekają na to spotkanie - dodaje dyrektor.

To nie jest przemarsz z głośnikami i muzyką. Tutaj najważniejsi są ludzie. Rozmowy. Spotkania po latach. Wspólne zdjęcia. Na teren ośrodka wracają absolwenci, pojawiają się rodzice i dzieci. Dla wielu to pierwsza okazja, by poznać osoby z niepełnosprawnościami i spędzić z nimi czas.

Ten korowód naprawdę jest dosłownie cały kolorowy. Mamy kwiaty, balony w rękach. My idziemy, cieszymy się, rozmawiamy. O dziwo nie ma tu głośnej muzyki, bo przecież mamy osoby ze spektrum autyzmu i taka muzyka mogłaby przeszkadzać. Mimo to jest wesoło, jest pogodnie i ta atmosfera tej radości przenosi się na kolejne dni - mówi Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

To wszystko już jutro. Przypominamy, od godz. 9:30.