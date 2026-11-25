W projekcie wydatki są o około 4,76 mln zł wyższe od dochodów. Tę różnicę powiat chce pokryć pieniędzmi z lokat założonych w poprzednich latach.

Na prace w ostrzeszowskim szpitalu powiat zapisał 5,3 mln zł. Z tej kwoty 3,8 mln zł ma pójść na trzeci etap prac przy oddziale wewnętrznym. Umowa na to jest już podpisana. W projekcie jest też 1,5 mln zł na modernizację oddziału chirurgii ogólnej i działającego przy nim pododdziału ortopedycznego.

Na inwestycje drogowe powiat zaplanował 3,65 mln zł. W tej kwocie jest 1,5 mln zł na rozbudowę ulicy Łąkowej w Ostrzeszowie. Powiat złożył już wniosek o dofinansowanie drugiego etapu prac na tej ulicy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W projekcie budżetu jest też 1,5 mln zł na przebudowę i modernizację dróg oraz 500 tys. zł na prace prowadzone wspólnie z Lasami Państwowymi. Do tego 150 tys. zł na rozdrabniacz do gałęzi.

W planach są też prace przy dwóch szkołach w Ostrzeszowie. Przy Zespole Szkół nr 2 powiat chce zmodernizować drogę dojazdową i parking. Przy Zespole Szkół nr 1 planuje pierwszy etap odwodnienia budynku. Na każde z tych zadań zapisał po 346,5 tys. zł. W projekcie jest też 200 tys. zł na remont łazienek przy windzie w głównym budynku Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach.

O tym, jak ostatecznie będzie wyglądał budżet powiatu na 2027 rok, zdecydują radni. Nad uchwałą budżetową zagłosują 30 grudnia.

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