Szarlotka to tylko jedna z opcji. Do konkursu można zgłosić też tartę, babkę albo inny domowy wypiek. Ważne, żeby były w nim jabłka. Każdy może zgłosić jeden wypiek, którego nie ma w sprzedaży. Udział jest bezpłatny. Konkurs organizuje Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania razem z Ostrzeszowskim Centrum Kultury.

Ciasto trzeba przynieść w piątek, 4 grudnia, od 8:00 do 10:30 do ratusza w Ostrzeszowie. Oprócz wypieku potrzebne są dwie rzeczy - wypełniony formularz i przepis. W przepisie trzeba podać składniki i opisać, jak powstało ciasto. Formularz jest dostępny razem z regulaminem konkursu.

Jury sprawdzi, jak wypieki smakują i jak wyglądają, także po przekrojeniu. Podczas próbowania jurorzy nie będą wiedzieli, kto upiekł które ciasto. Wybiorą trzy najlepsze. Za pierwsze miejsce będzie bon o wartości 500 zł, za drugie 300 zł, a za trzecie 200 zł. Nagrody ufundował Powiat Ostrzeszowski.

Kto wygra? Tego dowiemy się w sobotę, 5 grudnia, o 15:30 na ostrzeszowskim rynku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wtedy też będzie można spróbować konkursowych wypieków.