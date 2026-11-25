Piast ma komplet 12 punktów i o cztery wyprzedza drugi w tabeli MATS UR Rzeszów. Tyle samo punktów co zespół z Rzeszowa ma BKS Stal Bielsko-Biała, jutrzejszy rywal ostrzeszowian.

Stal wygrała cztery z pięciu meczów, a w ubiegłym sezonie była najlepsza w grupie południowej.

Mocno się mobilizujemy na to spotkanie. No i tutaj mogę już zdradzić, że będziemy po raz kolejny wzmocnieni zawodnikiem zagranicznym. Będzie to dla niego debiut w rozrywkach polskich, także też na pewno duża gratka dla kibiców - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

W Bielsku-Białej drużyna będzie mogła liczyć na wsparcie z trybun. Na mecz wybiera się też ostrzeszowski fanklub.

Dzień później Piast zagra z KS-em Naprzód Borucin. Piąta drużyna w tabeli, trzy zwycięstwa w pięciu meczach i znajoma twarz po drugiej stronie stołu. W barwach KS-u gra Adrian Więcek, który przez dwa lata występował w barwach ostrzeszowskiego Piasta.

Tutaj wiemy, że na pewno będziemy musieli wznieść się na wyżyny swoich możliwości, żeby powalczyć o komplet punktów, ale jesteśmy dobrej myśli. Wierzymy mocno, że uda nam się z tych dwóch wyjazdowych spotkań przywieźć dwa zwycięstwa - dodaje Jarosław Krzywaźnia.

Mecz ze Stalą jutro o godz. 18:00. Transmisję przygotują gospodarze. W piątek, 27 listopada, Piast zagra w Borucinie o 20.45.

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