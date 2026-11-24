Sztab w Ostrzeszowie jest już zarejestrowany i kompletuje ekipę na 35. Finał. Osoby, które chcą tego dnia zbierać pieniądze do puszek, mogą zgłosić się przez platformę iWolontariusz.

Z puszką mogą wyjść nawet najmłodsi, jeśli będą im towarzyszyć rodzic lub opiekun prawny. Zapraszamy też dorosłych, w tym seniorów. Każdy, kto chce z nami kwestować, jest mile widziany - mówi Ewa Wieczorek, szefowa ostrzeszowskiego sztabu WOŚP.

Tym razem Orkiestra zagra dla noworodków. Pieniądze z finału mają trafić na sprzęt dla oddziałów neonatologicznych i intensywnej terapii noworodka. Wśród planowanych zakupów są m.in. respiratory, stoły do resuscytacji i inkubatory, które pozwalają rodzicom przytulić wcześniaka w kontakcie skóra do skóry.

Sztab zbiera też fanty na licytacje. Można je już przynosić do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.

Można przynieść coś oryginalnego na licytację. Fanty przyjmujemy już teraz. Wystarczy zaznaczyć, że są na finał WOŚP, i podać kwotę, od której ma się zacząć licytacja. Fanty będziemy licytować na scenie w OCK, a harmonogram podamy później. Część przedmiotów trafi też na aukcje internetowe. - dodaje Ewa Wieczorek.

Do zbiórki można dołożyć się również domowym ciastem. W dniu finału ma działać kawiarenka, a wypieki będzie można przynieść do OCK dzień wcześniej, w sobotę, 30 stycznia. Sztab wstępnie planuje przyjmować je między 13.00 a 16.00.

Autor: Ostrzeszowskie Centrum Kultury/ Materiały prasowe

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