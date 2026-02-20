5,8 mln zł na drogi w gminie i powiecie. Będzie przebudowa Łąkowej i ulic w Rogaszycach

Miasto i Gmina Ostrzeszów otrzyma 3 568 243,54 zł na przebudowę ulic Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach. Dofinansowanie stanowi 60 procent wartości zadania, pozostałe 40 procent pokryje samorząd.

Powiat ostrzeszowski dostanie 2 270 937,12 zł na pierwszy etap przebudowy ulicy Łąkowej w Ostrzeszowie. To 65 procent kosztów inwestycji. Prace obejmą odcinek o długości 0,805 kilometra - od skrzyżowania z ulicą Wieluńską do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. Realizacja zaplanowana jest od kwietnia do października.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wielkopolskich samorządów trafi w 2026 roku blisko 244 mln zł. Wsparcie otrzyma 66 zadań - 28 powiatowych i 38 gminnych. Dzięki temu w regionie powstanie lub zostanie przebudowanych 126 kilometrów dróg, w tym 84 km powiatowych i 42 km gminnych. W skali całego kraju na ten cel przeznaczono 2,7 mld zł.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa na lokalnych drogach i lepszy standard nawierzchni, a także ułatwienie dojazdu mieszkańcom mniejszych miejscowości. Wysokość dotacji zależy od sytuacji finansowej samorządu - im mniejsze dochody, tym większe wsparcie. Maksymalnie dofinansowanie może sięgnąć 80 procent kosztów inwestycji.