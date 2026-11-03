Specjalistyczny sprzęt na próbę. Wypożyczalnia SCWEW w Ostrzeszowie cieszy się dużym zainteresowaniem

Wypożyczalnia działa od kwietnia tego roku. Można w niej znaleźć blisko 60 różnych pomocy. Są między innymi tablety do komunikacji, sprzęt sensoryczny, pomoce do terapii wzroku i słuchu oraz specjalne programy do nauki. Wszystko można wypożyczyć bezpłatnie i sprawdzić w domu lub w szkole.

Zainteresowanie jest duże.

Przez okres i wakacji, i teraz ten wrzesień, październik tych wypożyczeń było bardzo dużo. Bardzo nas to cieszy, że zarówno w tym okresie wolnym, kiedy szkoły nie pracowały, przyjeżdżali rodzice z tych placówek objętych wsparciem, wypożyczali, testowali sprzęt w domu, wiedzą, co im jest potrzebne - mówi Katarzyna Kokoszko-Hodyjas, koordynatorka projektu SCWEW w Ostrzeszowie.

Chodzi przede wszystkim o to, by sprawdzić, czy dane urządzenie rzeczywiście pomaga dziecku.

Takim założeniem podstawowym jest to, że kupujemy sprzęt, który wskazali nam pedagodzy specjalni z tych placówek i ten sprzęt ma być przez ten czas testowany w warunkach i domowych, i w warunkach placówek oświatowych. Celem jest sprawdzenie, czy ten sprzęt w konkretnym przypadku, konkretnych trudności rozwojowych każdego dziecka, jest faktycznie potrzebny, czy jest trafionym narzędziem, trafioną pomocą dydaktyczną i czy warto to długofalowo na przykład na potrzeby swojej placówki bądź funkcjonowania w domu zakupić - dodaje koordynatorka.

Projekt obejmuje pięć placówek z powiatu ostrzeszowskiego. To szkoły podstawowe w Niedźwiedziu i Parzynowie, przedszkola w Ostrzeszowie i Mikstacie oraz II LO w Ostrzeszowie.

Projekt SCWEW jest już na czwartym etapie. Specjaliści cały czas pomagają rodzicom i nauczycielom. Organizują konsultacje, szkolenia i lekcje pokazowe. Podpowiadają też, jak radzić sobie z trudnościami w pracy z dziećmi.

To są osoby, które zbierają wokół siebie nauczycieli z różnych placówek, którzy mają okazję wreszcie w jednej przestrzeni usiąść i wypracować sobie coś wspólnego - mówi Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

Ważna jest też współpraca szkół z innymi instytucjami. W wymianę doświadczeń włączają się między innymi biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i placówki wspierające nauczycieli.

Projekt potrwa do końca marca 2027 roku, ale pomoc dla pięciu placówek będzie kontynuowana do końca przyszłego roku. Na realizację całego projektu powiat ostrzeszowski pozyskał z funduszy unijnych blisko 720 tysięcy złotych.

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