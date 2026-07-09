Wody nie wolno pić. Sanepid wydał pilny komunikat dla trzech miejscowości w gminie Mikstat

Sanepid poinformował, że woda z kranu nie nadaje się do spożycia w Kaliszkowicach Ołobockich, Kaliszkowicach Kaliskich (bez Kolonii) i Biskupicach Zabarycznych.

Badania wykazały, że woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych w zakresie parametru Escherichia coli. Dlatego nie wolno jej pić ani używać do przygotowywania jedzenia. Nie należy też myć w niej owoców i warzyw, naczyń ani używać jej do mycia.

Woda może być używana tylko do spłukiwania toalety i innych prac porządkowych.

Trwa czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej. Przez to woda może mocniej pachnieć chlorem. To nie jest groźne dla zdrowia.

Mieszkańcy mogą korzystać z beczkowozów z wodą. Są one dostępne:

9:00-10:00 i 16:00-17:00 - Kaliszkowice Kaliskie przy OSP,

10:15-11:15 i 17:15-18:15 - Kaliszkowice Ołobockie przy Szkole Podstawowej,

11:30-12:30 i 18:30-19:30 - Biskupice Zabaryczne przy OSP.

Dziś, w godzinach 17:00-18:00, w tych samych miejscach będzie wydawana także woda butelkowana. Od jutra będzie ją można odbierać dwa razy dziennie - od 10:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00.

Komunikat obowiązuje do odwołania.

Autor: Urząd Miasta i Gminy Mikstat/ Materiały prasowe