Podszywała się pod kuratora sądowego. 83-latka straciła kilka tysięcy złotych

Do zdarzenia doszło w lutym na terenie gminy Mikstat. Jak ustalili policjanci, 35-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego zapukała do drzwi seniorki i przedstawiła się jako kurator sądowy. Pod pretekstem organizowania pomocy finansowej dla członka rodziny, przekonała 83-latkę do przekazania 1000 złotych.

To jednak nie był koniec. W pewnym momencie kobieta poprosiła o szklankę wody. Wykorzystała chwilę nieuwagi seniorki i ukradła z jej portfela kolejne 2000 złotych. Łącznie 83-latka straciła 3000 zł.

Sprawą zajęli się policjanci z Mikstatu. Dzięki ich działaniom udało się ustalić tożsamość podejrzanej. 35-latka została zatrzymana kilka dni temu. Usłyszała zarzuty oszustwa i kradzieży, do których się przyznała. Grozi jej do 8 lat więzienia.

Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność. Oszuści często podszywają się pod urzędników lub przedstawicieli różnych instytucji, żeby wzbudzić zaufanie. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z bliskimi lub zgłosić sprawę policji.