„Akademia Gwałtu”? Dwóch mieszkańców Wielkopolski trafiło do aresztu

Dwie osoby zatrzymane w Polsce, w sprawie - prawdopodobnie - jednego z najbardziej wstrząsających międzynarodowych procederów seksualnych ostatnich lat.

Chodzi o sprawę, która - jak informuje wielkopolska policja - wpisuje się w charakter tak zwanej „Akademii Gwałtu”.

Zatrzymani to mieszkańcy Wielkopolski: 45-latek z powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego.

Obaj trafili do aresztu.

Na podstawie materiału dowodowego Prokuratura Rejonowa w Kępnie złożyła wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych i obaj decyzją sądu trafili do aresztu. Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tzw. Akademii Gwałtu, procederu wykrytego przez dziennikarzy stacji CNN. Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie. Wszystkie te sprawy, te sytuacje były nagrywane i wrzucane na zamkniętych grupach internetowych funkcjonujących na różnych komunikatorach o zasięgu globalnym - mówi mł. insp. Andrzej Borowiak, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Policjanci zajęli się sprawą po informacji przekazanej przez służby z Niemiec.

Ze względu na dobro pokrzywdzonych policja i prokuratura nie udzielają szczegółowych informacji.

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