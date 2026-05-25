Piszecie wiersze? Ten konkurs jest dla was! Pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych

Macie w szufladzie własne wiersze? A może dopiero zaczynacie pisać? Teraz możecie pokazać je innym. W Ostrzeszowie ruszyła kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Czernika. To wyjątkowy rok. Konkurs obchodzi 40-lecie. Organizatorzy właśnie zaczęli przyjmować zgłoszenia. Czas jest do 20 lipca.

Do udziału może zgłosić się praktycznie każdy. Dzieci, młodzież i dorośli. Nie trzeba być zawodowym poetą ani mieć na koncie nagród.

Mamy nadzieję, że takie osoby się znajdą, które przez swoją wrażliwość, przez chęć wypowiedzenia się, a może nawet potrzeby wypowiedzenia tego, co mają w sercu, zdecydują się przesłać do naszej biblioteki zestaw trzech wierszy. Bo taki jest właśnie warunek regulaminu, że każda osoba, która chce wziąć udział w konkursie, przesyła nam zestaw trzech wierszy - mówi dyrektor biblioteki, Dorota Owczarczak.

Zasady są proste. Trzeba przygotować trzy własne wiersze w języku polskim. Tematyka jest dowolna. Organizatorzy zachęcają jednak, żeby pisać o prawdziwych emocjach i własnych doświadczeniach. Dodatkowe nagrody mogą dostać osoby, które napiszą o Stanisławie Czerniku albo Ziemi Ostrzeszowskiej.

Konkurs podzielono na trzy grupy wiekowe. Pierwsza jest dla osób do 15 roku życia. Druga dla młodzieży od 16 do 20 lat. Trzecia dla wszystkich powyżej 20 lat. Prace można wysyłać z Polski i zza granicy.

Nie ograniczamy się tutaj absolutnie ani do narodowości, ani do miejsca zamieszkania. Nazwa konkursu wskazuje na ogólnopolski konkurs, ale wiemy jaka jest sytuacja. Są Polacy, którzy mieszkają za granicą, a są też inne narodowości, które mieszkają w Polsce. Także nie ograniczamy się tutaj absolutnie do miejsca zamieszkania. Oczywiście utwory mają być w języku polskim - dodaje dyrektor.

Wiersze trzeba przesłać do 20 lipca. Liczy się data stempla pocztowego. Każdy utwór należy przygotować w czterech egzemplarzach w formacie A4.

Najlepsze teksty wybierze jury złożone z poetów i pasjonatów literatury. W skład komisji weszli Bolesław Grobelny, dr Tomasz Gruchot i Piotr Fołczyński.

Po każdym z naszych konkursów czernikowskich wydajemy tomik poezji, który zawiera wiersze nagrodzone, wyróżnione oraz te, które jury uzna, że warto też w ten sposób nagrodzić, że będą one w tym tomiku się znajdą - mówi Dorota Owczarczak.

Laureatów poznamy 26 września. Wtedy w bibliotece w Ostrzeszowie odbędzie się finał konkursu. Szczegóły i regulamin znajdziecie też tutaj.

i Autor: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika/ Facebook