Szansa na tytuł technika i maturę. W Zespole Szkół nr 1 powstaje Branżowa Szkoła II stopnia

W Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie szykuje się nowość. Powiat chce uruchomić Branżową Szkołę II stopnia. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Powiatu podczas wczorajszej sesji.

To nie będzie pierwsza taka szkoła w powiecie. Branżowa Szkoła II stopnia działa już w Zespole Szkół nr 2, ale kształci w innym zawodzie. Teraz podobna oferta ma pojawić się także w „jedynce”.

Na start zaplanowano jeden kierunek - technik usług fryzjerskich. Szkoła będzie dla dorosłych. Miejsc ma być ponad 30.

Od 1 września tego roku mamy nadzieję uruchomić branżową szkołę drugiego stopnia w Zespole Szkół nr 1. To dobra wiadomość dla absolwentów, którzy ukończyli kierunek fryzjerski na poziomie branżowej szkoły I stopnia. Inicjatywa wyszła bezpośrednio od dyrektora szkoły pana Dariusza Grzesika. Była to odpowiedź na bardzo liczne pytania i bardzo duże zainteresowanie ze strony uczniów i absolwentów - mówi kierownik wydziału oświaty w starostwie, Dominika Grzesiak-Sikora.

Pomysł pojawił się dlatego, że w „jedynce” od lat uczą się przyszli fryzjerzy. Wielu absolwentów pytało o możliwość dalszej nauki. Dzięki nowej szkole nie będą musieli szukać takiej opcji poza Ostrzeszowem.

Plusem jest też to, że szkoła ma już wszystko, co potrzebne do startu. Są sale, sprzęt i nauczyciele.

Chcemy uruchomić jeden oddział na kierunku technik usług fryzjerskich. Mamy ponad 30 miejsc. Posiadamy już bazę dydaktyczną dla tego kierunku. Posiadamy także wykształconą kadrę pedagogiczną, a więc nakłady na jego uruchomienie będą stosunkowo niewielkie - dodaje kierownik.

Branżowa Szkoła II stopnia daje możliwość dalszej nauki po szkole branżowej I stopnia. Po jej ukończeniu można zdobyć tytuł technika, zdać maturę i później iść na studia.

Powiat zakłada jednak jeden warunek - musi zebrać się pełna grupa chętnych. Jak jednak wstępnie sprawdzono, zainteresowanie jest duże i wszystko wskazuje na to, że oddział ruszy bez problemu.