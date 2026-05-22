Nawet 450 wypożyczeń rocznie. Jedyny taki ośrodek w Wielkopolsce pomaga osobom z niepełnosprawnościami

Specjalistyczny sprzęt, konsultacje i wsparcie całkowicie za darmo. Tak działa Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu. To jedyne takie miejsce w Wielkopolsce i jedno z zaledwie siedemnastu w całym kraju. Z oferty mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami z całego regionu. Wystarczy posiadać orzeczenie.

Na miejscu można nie tylko zobaczyć nowoczesne urządzenia, ale też wypożyczyć je do domu i sprawdzić, jak działają w codziennym życiu. Chodzi między innymi o rozwiązania pomagające osobom niewidomym, niesłyszącym czy mającym problemy z poruszaniem się lub komunikacją.

To jest miejsce, w którym osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności może skorzystać z naszej oferty. W ofercie mamy konsultacje, wspomaganie na przykład w wypełnianiu dokumentów, wniosków, ale przede wszystkim mamy możliwość wykorzystania specjalistycznego sprzętu. To są najnowsze technologiczne perełki. To są sprzęty, które mogą podnieść jakość życia każdej osoby z niepełnosprawnością - mówi Sylwia Baranowska z OWiT.

Urządzenia można wypożyczyć bezpłatnie minimum na miesiąc. W razie potrzeby czas ten można wydłużyć. Wiele osób po testach decyduje się później na zakup własnego wyposażenia z dofinansowaniem z PFRON-u.

Ośrodek pomaga też w znalezieniu odpowiednich programów wsparcia i podpowiada, gdzie składać wnioski o dofinansowanie. W niektórych przypadkach można otrzymać nawet 95 procent zwrotu kosztów.

Mamy też w ofercie sprzęt, który nazywa się CyberOko. To jest sprzęt, który pozwala na komunikowanie się za pomocą ruchu gałek ocznych. Czyli jeśli mamy osobę, która jest porażona, nie mówi, nie chodzi, to ten sprzęt właśnie umożliwia komunikację z najbliższymi - dodaje Sylwia Baranowska.

Zainteresowanie ofertą jest coraz większe. Ośrodek pojawia się na konferencjach i eventach w całej Wielkopolsce. Rocznie realizuje nawet 450 bezpłatnych wypożyczeń. Część urządzeń można dostać także zdalnie, bez konieczności przyjazdu do Kalisza.