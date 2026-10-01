Pieniądze na świetlice, stroje i leżaki. Ponad 58 tysięcy złotych trafi do powiatu ostrzeszowskiego

Sześć projektów z powiatu ostrzeszowskiego otrzyma pieniądze z budżetu Wielkopolski. Łączna kwota dofinansowania to 58 274 złote. Decyzję w tej sprawie podjął Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Po 10 tysięcy złotych otrzymają cztery sołectwa. W Książenicach pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie świetlicy wiejskiej. Czajków kupi stroje reprezentacyjne dla Gminnej Orkiestry Dętej, a sołectwo Kraszewice nr 3 - nowe wyposażenie dla mieszkańców.

Kolejne 10 tysięcy złotych trafi do Szklarki Przygodzickiej. Pieniądze pójdą na zakup krzeseł do sali wiejskiej.

Dofinansowanie otrzymało także Chlewo. 10 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wyposażenie pomieszczenia miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Na liście znalazło się również sołectwo Doruchów I. Otrzyma 8274 złote na zakup leżaków plenerowych.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 296 projektów z całej Wielkopolski. Pieniądze przyznano 141 z nich. Łącznie samorząd województwa przeznaczył na ten cel prawie 1,2 mln złotych. Dotacja mogła pokryć maksymalnie 70 procent kosztów projektu.