Dziesięć projektów w Budżecie Obywatelskim Ostrzeszowa. Głosowanie rusza już jutro

Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Ostrzeszowa zgłoszono łącznie 12 projektów. Dwa zostały odrzucone z powodów formalnych.

W kategorii pozostałe zadania, czyli projekty do 15 tysięcy złotych, zgłoszono pięć projektów. W kategorii małe inwestycje, czyli zadania do 35 tysięcy złotych, zgłoszono trzy projekty. Pozytywną ocenę uzyskały też dwa projekty w kategorii dużych inwestycji - mówi Maja Jambroży z Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Wśród małych inwestycji znalazły się: doposażenie placów zabaw dla najmłodszych, wymiana podłogi w sali OSP oraz energooszczędne oświetlenie LED na kortach Piasta.

W kategorii pozostałych zadań wybierać będzie można spośród pięciu pomysłów. To projekt „Bezpieczny dom - czujka ratuje życie”, zakup kamery i drona dla lokalnego sportu, „Wolne Miasto 2027”, Nieoficjalne Mistrzostwa Aktywnego Ostrzeszowa oraz otwarty trening darta dla mieszkańców.

Głosowania nie będzie natomiast w kategorii dużych inwestycji. Zgłoszono w niej tylko dwa projekty, a zgodnie z zasadami co najmniej dwa pomysły z każdej kategorii mają zostać zrealizowane.

Oba projekty zostają zakwalifikowane do realizacji i nie podlegają już głosowaniu. Chodzi o funkcjonalne otoczenie kortów Piasta, czyli parking i zaplecze sportowe, a także zakup lekkiego samochodu ratowniczego z napędem terenowym dla OSP Ostrzeszów - dodaje Maja Jambroży.

Głosowanie na osiem pozostałych projektów rozpocznie się jutro (1 października) i potrwa do 18 października. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy miasta Ostrzeszowa, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat.

Głos będzie można oddać przez internet albo papierowo w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Wyniki poznamy 26 października.

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