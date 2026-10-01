Bakterie coli w wodzie w Kobylej Górze. Jest pilny komunikat dla mieszkańców

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-10-01 7:01

W wodzie dostarczanej do części Kobylej Góry wykryto bakterie grupy coli. Nie można jej używać do picia, przygotowywania posiłków ani higieny. Dla mieszkańców podstawiono beczkowozy.

Woda lejąca się z kranu do przepełnionej szklanki. O skażeniu wody w Kobylej Górze przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: com77380/ Pixabay.com

Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców ulic: Złotej, T. Sikorskiego, M. Konopnickiej, K. Tetmajera - z wyjątkiem numeru 1a - Krótkiej oraz Placu Wiosny Ludów.

Do odwołania mieszkańcy nie mogą używać wody z kranu do picia, przygotowywania posiłków ani higieny. W kilku punktach Kobylej Góry pojawiły się beczkowozy. Stanęły przy urzędzie gminy, na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Tetmajera oraz naprzeciwko DPS-u przy ulicy Sikorskiego. Wodę można także odbierać w oczyszczalni ścieków w Ligocie - codziennie od 7:00 do 22:00.

Ostrzeżenie nie obejmuje pozostałych ulic Kobylej Góry. Są one zasilane ze stacji uzdatniania wody w Mąkoszycach i Kuźnicy Myślniewskiej. Płynąca tam woda nadaje się do spożycia.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają ograniczenia. Kolejne informacje mają zostać przekazane po następnych badaniach wody.

komunikat
Autor: Urząd Gminy Kobyla Góra/ Materiały prasowe

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