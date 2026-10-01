Bakterie coli w wodzie w Kobylej Górze. Jest pilny komunikat dla mieszkańców

Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców ulic: Złotej, T. Sikorskiego, M. Konopnickiej, K. Tetmajera - z wyjątkiem numeru 1a - Krótkiej oraz Placu Wiosny Ludów.

Do odwołania mieszkańcy nie mogą używać wody z kranu do picia, przygotowywania posiłków ani higieny. W kilku punktach Kobylej Góry pojawiły się beczkowozy. Stanęły przy urzędzie gminy, na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Tetmajera oraz naprzeciwko DPS-u przy ulicy Sikorskiego. Wodę można także odbierać w oczyszczalni ścieków w Ligocie - codziennie od 7:00 do 22:00.

Ostrzeżenie nie obejmuje pozostałych ulic Kobylej Góry. Są one zasilane ze stacji uzdatniania wody w Mąkoszycach i Kuźnicy Myślniewskiej. Płynąca tam woda nadaje się do spożycia.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają ograniczenia. Kolejne informacje mają zostać przekazane po następnych badaniach wody.

Autor: Urząd Gminy Kobyla Góra/ Materiały prasowe