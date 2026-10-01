Ostrzeszów znów na różowo. Te cztery kobiety „podają dalej” ważną wiadomość

Październik na całym świecie jest miesiącem świadomości raka piersi. To czas, w którym szczególnie dużo mówi się o profilaktyce. Bo regularne badania pozwalają wykryć chorobę wcześniej i zwiększają szanse na jej pokonanie.

Ostrzeszów po raz kolejny dołącza do Różowego Października. Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem „Podaję dalej”. Chodzi o to, żeby kobiety rozmawiały o badaniach i przekazywały sobie ważne informacje.

To trochę przewrotne nawiązanie do plotkowania, ale tym razem chcemy plotkować w naprawdę słusznym celu. Przekazywać sobie informacje o profilaktyce raka piersi, badaniach i o tym, jak ważne jest, żeby mówić o tym głośno - mówi Maja Jambroży z Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Twarzami kampanii zostały cztery mieszkanki Ostrzeszowa. Agata Teodorczyk jest położną w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia. Angelika Zawierta działa w stowarzyszeniu Aktywny Ostrzeszów i organizuje akcje sportowe. Daria Bacik jest związana z OSP Ostrzeszów. Aleksandra Misiewicz sama przeszła przez chorobę i dziś opowiada o swoich doświadczeniach.

Wszystkie łączy świadomość tego, jak ważna jest profilaktyka. Symbolicznie podają sobie tę informację dalej i namawiają do tego wszystkie mieszkanki - dodaje Maja Jambroży.

Zdjęcia tegorocznych bohaterek można zobaczyć na billboardzie przy ulicy Kaliskiej. Kampania będzie też prowadzona na Facebooku i Instagramie miasta.

To jednak nie wszystko. W październiku i listopadzie do Ostrzeszowa przyjadą mammobusy. Szczegółowe terminy badań i informacje o zapisach będą publikowane na stronie miasta.

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