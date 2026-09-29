''Ostatnia prosta'' rowerowego wyzwania w Ostrzeszowie. Na zdobycie kilometrów zostało tylko kilka dni

Rowerowe wyzwanie w Ostrzeszowie wjeżdża na ostatnią prostą. Akcja rozpoczęła się w lipcu, a jej uczestnicy przez całe lato zbierali kilometry. Teraz zostało już tylko kilka dni, by poprawić swój wynik albo przejechać brakujący dystans. Ostatnie trasy można pokonać do 4 października.

Zasady są proste. Dorośli i młodzież od 16. roku życia muszą przejechać co najmniej 300 kilometrów. Dzieci i młodzież do 15 lat mają do zdobycia minimum 150 kilometrów. Nie trzeba pokonywać całej trasy jednego dnia. Liczą się wszystkie prawidłowo zapisane przejazdy z całego okresu trwania akcji.

Kilometry zbiera aplikacja „Aktywne Miasta”. Po jej pobraniu trzeba dołączyć do wyzwania „Ostrzeszów na dwóch kółkach - letnie rowerowanie” i rejestrować kolejne trasy. Każdy przejazd musi zostać zsynchronizowany najpóźniej w ciągu 48 godzin. Jeśli stanie się to później, aplikacja może nie zaliczyć kilometrów do wyniku.

W tym wyzwaniu nie wygrywa osoba, która przejedzie najwięcej. Nie liczy się też to, kto pierwszy osiągnął wymagany wynik. Wystarczy zdobyć ustalone minimum. Później spośród wszystkich osób, które ukończą akcję, miasto wylosuje zwycięzców.

Nagrody trafią do trzech uczestniczek i trzech uczestników w każdej grupie wiekowej. Podsumowanie wyzwania ma być gotowe do 12 października.

Autor: Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów/ Materiały prasowe

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