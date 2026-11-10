Pomoc na opał i rachunki za ogrzewanie. Ostrzeszowski MGOPS ma już pierwsze zgłoszenia

W ubiegłym roku pomoc w ogrzewaniu kosztowała ostrzeszowski MGOPS niecałe 100 tys. zł. W tym roku wydatki mogą być większe.

Sami orientujemy się chociażby w cenach, jakie są w tej chwili. A niepokojące jest to, że ceny opału, węgla, bo jeszcze nadal ten węgiel gdzieś tutaj pokutuje, rosną - mówi dyrektor ostrzeszowskiego MGOPS-u, Grzegorz Rycerski.

Ośrodek co roku zostawia w budżecie rezerwę na zimę. Pracownicy z wyprzedzeniem sprawdzają też, którzy z ich podopiecznych mogą potrzebować pomocy w ogrzaniu domu.

Największy problem z reguły jest tam, gdzie mamy do czynienia z osobami samotnymi w starszym wieku, które, pomimo że mają trzynastą czy czternastą emeryturę, nie zawsze mogą sobie coś odłożyć. […] Często wizyta u specjalisty wiąże się z kosztem, ponieważ dostępność do lekarzy finansowanych z Funduszu Zdrowia jest ograniczona, a więc często nasi klienci muszą się niestety posiłkować wizytami prywatnymi. To generuje duże koszty leczenia. Coraz wyższe koszty usług też powodują, że ta sytuacja ekonomiczna, szczególnie takich osób, które nie mają oparcia w rodzinie, jest trudniejsza - dodaje dyrektor.

Więcej za ogrzewanie płacą też mieszkańcy bloków.

Mieszkanie w bloku to też nie jest w tej chwili luksus, który jest tani, bo i czynsz jest droższy. Czynsze wzrosły w tym roku również, media wszystkie są droższe, ale też ciepło dostarczane do tych mieszkań jest droższe - mówi Grzegorz Rycerski.

MGOPS może dołożyć do zakupu opału albo do rachunku za gaz lub prąd, jeśli służą do ogrzewania.

A wsparcie zależy od sytuacji finansowej i życiowej osoby lub rodziny, która zgłasza się po pomoc.

Marsz Ciszy w Krakowie