„Zdrowie w głowie” na półmetku. Kolejni licealiści (i nie tylko) korzystają z pomocy

Projekt „Zdrowie w głowie” ruszył w styczniu tego roku. Prowadzi go Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie. Pierwszy etap, w I LO, już się zakończył. Teraz z pomocy korzysta młodzież z drugiego liceum.

W tym roku odbędą się warsztaty dla jednej grupy uczniów, dla ich rodziców, dla wychowawców oraz spotkania indywidualne dla osób, które potrzebują takiego indywidualnego wsparcia i chciałyby w tym zdrowiu psychicznym pracować nie w grupie, ale w takim spotkaniu jeden na jeden ze specjalistą - mówi kierownik oświaty w starostwie powiatowym, Dominika Grzesiak-Sikora.

Chodzi o to, by młodzi ludzie wiedzieli, jak radzić sobie z codziennymi problemami. Podczas zajęć rozmawiają o stresie, emocjach, hejcie i trudnych sytuacjach. Rodzice i nauczyciele dowiadują się z kolei, jak wspierać nastolatków i jak reagować, gdy pojawiają się problemy.

Taka informacja zwrotna jest pozytywna, że warsztaty były wartościowe, że warsztaty też nadały nowe kompetencje rodzicom i trochę pozwoliły inaczej spojrzeć na te problemy okresu dorastania, a w chwili obecnej te narastające problemy w tym obszarze widzimy każdego dnia - dodaje Dominika Grzesiak-Sikora.

W całym projekcie udział ma wziąć 108 uczniów z obu ostrzeszowskich liceów. Zaplanowano też szkolenia dla 20 nauczycieli i warsztaty dla 48 rodziców. Uczniowie biorą udział w trzech trzygodzinnych spotkaniach. Dla dorosłych przewidziano jedne trzygodzinne zajęcia.

To nie jedyne działania w ramach projektu.

Oprócz tego ten projekt również pozwolił nam dostosować częściowo poradnię do osób niepełnosprawnych, bo zakładał poszerzenie też wejścia tam do poradni i zakup drzwi dużo szerszych, które umożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim - mówi Dominika Grzesiak-Sikora.

Cały projekt kosztuje 126,5 tysiąca złotych. Blisko 120 tysięcy to dofinansowanie ze środków europejskich. Program potrwa do końca czerwca 2027 roku.