Co dalej z programem „Za życiem” w Ostrzeszowie? Powiat złożył wniosek do ministerstwa

To właśnie dzięki temu programowi w powiecie działa WOKRO (Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy). W praktyce to miejsce, w którym dziecko może korzystać z pomocy kilku specjalistów. W zespole są między innymi psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci zajęciowi. Ośrodek współpracuje też z lekarzami, fizjoterapeutami i pomocą społeczną, żeby rodzina mogła dostać wsparcie dopasowane do swoich potrzeb.

Zajęcia są dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz tych, u których jest ryzyko niepełnosprawności. Z pomocy można korzystać od urodzenia do pójścia do szkoły. W 2025 roku z programu skorzystało sto dzieci, w tym troje poniżej trzeciego roku życia.

Jak to wygląda w praktyce? Najpierw dziecko trafia na diagnozę do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie. Poradnia wskazuje, jakie zajęcia mogą mu pomóc, a specjaliści z ośrodka układają na tej podstawie plan. I co ważne, do programu można dołączyć także w trakcie roku.

Pomoc dostają też rodzice i opiekunowie. Mogą porozmawiać z psychologiem i dowiedzieć się, jak wykonywać z dzieckiem ćwiczenia w domu. Po kilku miesiącach terapeuci wspólnie z rodzicami sprawdzają, czy dotychczasowe zajęcia nadal odpowiadają na potrzeby dziecka i czy warto coś zmienić.

Na dotychczasową edycję powiat dostał z rządowego programu 1 032 372 zł. Obecna umowa obowiązuje od 2022 roku i wygasa z końcem grudnia. Powiat złożył już do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o nową umowę, żeby dzieci mogły dalej korzystać z bezpłatnych zajęć.