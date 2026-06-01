Ostrzeszów po raz kolejny rusza po tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Dziś startuje ogólnopolska rywalizacja

Przez cały czerwiec mieszkańcy mogą zbierać kilometry dla Ostrzeszowa za pomocą bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta. Im więcej przejechanych tras, tym większa szansa na dobry wynik gminy w ogólnopolskim zestawieniu. Co ważne (dla Ostrzeszowa) można jeździć praktycznie z każdego miejsca. Nie trzeba nawet być akurat w mieście.

W Ostrzeszowie dodatkową motywacją są nagrody dla najbardziej aktywnych rowerzystów. Bony do sklepu sportowego trafią do kobiety i mężczyzny, którzy wykręcą najwięcej kilometrów dla gminy. Samorząd nagrodzi także kolejne osoby z czołówki klasyfikacji.

Akcja ma jednak nie tylko sportowy charakter. Chodzi także o zachęcenie mieszkańców do aktywności i odkrywania okolicy z perspektywy dwóch kółek. W aplikacji można tworzyć własne grupy, rywalizować ze znajomymi, rodziną czy współpracownikami i porównywać wyniki.

Jest aplikacja Aktywne Miasta i zachęcamy do jej pobrania. Można tam - przede wszystkim - udostępnić trasę, którą się pokonało. Bo chodzi o to, by ją ''wypromować'', by wypromować region i jazdę na rowerze. Do wyzwań można zgłaszać się samemu, można też zgłaszać grupy, które będą rywalizować pomiędzy sobą. Można zgłaszać zakłady pracy, grupy nieformalne - tylko po to, by ta jazda na rowerze - oprócz oczywiście samej przyjemności, którą nam daje - była też formą zabawy. Dlaczego zachęcamy do tego? Dlatego, że to jest zdrowe i ekologiczne. Jazda na rowerze to też świetna forma aktywnego spędzania czasu samemu, ale też z rodziną. Można to zakończyć pysznymi lodami na terenie miasta. Można pojechać i zobaczyć tereny zielone w naszej okolicy, stare zabytki. Ruch to zdrowie - mówi Aneta Pawlarczyk - Świtoń z urzędu miasta.

Kilometry liczą się od dziś aż do 30 czerwca.

Tegoroczna edycja może być rekordowa. Do zabawy zgłosiło się aż 250 samorządów z całej Polski. To o kilkadziesiąt więcej niż rok temu. Organizatorzy spodziewają się także kolejnego rekordu uczestników.