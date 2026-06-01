Ostrzeszów po raz kolejny rusza po tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Dziś startuje ogólnopolska rywalizacja

Jagoda Mośpan
2026-06-01 10:00

Wsiadacie na rower, jedziecie po bułki, do pracy albo na wycieczkę? W czerwcu każdy kilometr może pomóc gminie w walce o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Dziś oficjalnie ruszyła ogólnopolska rywalizacja, do której po raz kolejny dołącza Miasto i Gmina Ostrzeszów.

Rowerowa Stolica Polski

Autor: Aktywne Miasta/ Facebook

Przez cały czerwiec mieszkańcy mogą zbierać kilometry dla Ostrzeszowa za pomocą bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta. Im więcej przejechanych tras, tym większa szansa na dobry wynik gminy w ogólnopolskim zestawieniu. Co ważne (dla Ostrzeszowa) można jeździć praktycznie z każdego miejsca. Nie trzeba nawet być akurat w mieście.

W Ostrzeszowie dodatkową motywacją są nagrody dla najbardziej aktywnych rowerzystów. Bony do sklepu sportowego trafią do kobiety i mężczyzny, którzy wykręcą najwięcej kilometrów dla gminy. Samorząd nagrodzi także kolejne osoby z czołówki klasyfikacji.

Akcja ma jednak nie tylko sportowy charakter. Chodzi także o zachęcenie mieszkańców do aktywności i odkrywania okolicy z perspektywy dwóch kółek. W aplikacji można tworzyć własne grupy, rywalizować ze znajomymi, rodziną czy współpracownikami i porównywać wyniki.

Jest aplikacja Aktywne Miasta i zachęcamy do jej pobrania. Można tam - przede wszystkim - udostępnić trasę, którą się pokonało. Bo chodzi o to, by ją ''wypromować'', by wypromować region i jazdę na rowerze. Do wyzwań można zgłaszać się samemu, można też zgłaszać grupy, które będą rywalizować pomiędzy sobą. Można zgłaszać zakłady pracy, grupy nieformalne - tylko po to, by ta jazda na rowerze - oprócz oczywiście samej przyjemności, którą nam daje - była też formą zabawy. Dlaczego zachęcamy do tego? Dlatego, że to jest zdrowe i ekologiczne. Jazda na rowerze to też świetna forma aktywnego spędzania czasu samemu, ale też z rodziną. Można to zakończyć pysznymi lodami na terenie miasta. Można pojechać i zobaczyć tereny zielone w naszej okolicy, stare zabytki. Ruch to zdrowie - mówi Aneta Pawlarczyk - Świtoń z urzędu miasta.

Kilometry liczą się od dziś aż do 30 czerwca. 

Tegoroczna edycja może być rekordowa. Do zabawy zgłosiło się aż 250 samorządów z całej Polski. To o kilkadziesiąt więcej niż rok temu. Organizatorzy spodziewają się także kolejnego rekordu uczestników.

