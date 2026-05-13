Ostrzeszów dopłaci do sterylizacji i kastracji zwierząt. Można dostać nawet 300 złotych

To nowość w Ostrzeszowie. Miasto uruchamia program dopłat do sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich. Chodzi o koty i psy. Na jeden zabieg można dostać do 300 złotych wsparcia.

Program jest skierowany do mieszkańców, którzy mieszkają na terenie miasta i gminy od co najmniej roku i rozliczają tutaj podatek dochodowy albo pobierają świadczenia socjalne z MGOPS jako jedyne źródło dochodu.

W przypadku psów obowiązkowe jest elektroniczne oznakowanie, czyli chip. Zwierzę musi być też zarejestrowane na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów. Psy muszą mieć również aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Jeśli chodzi o ten program, jest to można powiedzieć pilotaż. Po raz pierwszy go wprowadzamy, bo widzimy takie zapotrzebowanie. Zgłaszali się mieszkańcy z takimi potrzebami. Co dotyczy psów, to postawiliśmy jeden podstawowy warunek, że chcemy, żeby to były psy zachipowane, tak żebyśmy mieli kontrolę nad tym, czy to są faktycznie psy z terenu naszej gminy - mówi burmistrz Ostrzeszowa, Patryk Jędrowiak.

Dofinansowanie obejmuje sam zabieg. Koszty badań kwalifikacyjnych, leków czy dodatkowych procedur właściciel zwierzęcia pokrywa już sam.

Wnioski będą przyjmowane na bieżąco. Liczy się kolejność zgłoszeń. Na start miasto zabezpieczyło na ten cel 5 tysięcy złotych, ale niewykluczone, że pieniędzy będzie więcej.

Trudno było oszacować, bo nie wiemy ile tych zgłoszeń będzie. Bierzemy pod uwagę, że jeżeli zgłoszeń będzie dużo, ten próg będzie mógł być jeszcze zmieniony, pieniądze dołożone do tego zadania. Szczegóły, jeżeli mieszkańcy mają jeszcze wątpliwości, można uzyskać w wydziale kształtowania środowiska i spraw komunalnych - dodaje burmistrz.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel musi dostarczyć do urzędu rachunek lub fakturę za wykonany zabieg. Zwrot pieniędzy ma trafić na konto w ciągu 14 dni.