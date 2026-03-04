Burmistrz Ostrzeszowa Samorządowcem Roku. Prestiżowe wyróżnienie na Europejskim Kongresie Samorządów

Podczas uroczystej gali XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach ogłoszono nazwiska najlepszych włodarzy w Polsce. Wśród wyróżnionych liderów znalazł się burmistrz Patryk Jędrowiak, który odebrał tytuł Samorządowca Roku, w kategorii burmistrz.

Otrzymanie tytułu Samorządowca Roku na Europejskim Kongresie Samorządowym to na pewno olbrzymie wyróżnienie. Sam fakt, że w tym kongresie uczestniczy ponad trzy tysiące osób - osób związanych z samorządem, z parlamentem, z biznesem, to duży powód do dumy, że ktoś dostrzegł Ostrzeszów, dostrzegł naszą pracę, nie tylko moją, ale i całego zespołu - pracowników urzędu, wszystkich jednostek, które pod nas podlegają. Naprawdę, jestem z tego niezmiernie zadowolony, ale też daje to, przede wszystkim, dodatkową motywację, dodatkową energię do kolejnych działań dla dobra wszystkich naszych mieszkańców - mówi Patryk Jędrowiak.

W Mikołajkach o przyszłości regionów dyskutowało ponad 3 tysiące liderów samorządu, biznesu i nauki.​

Podczas gali nagrodzono także innych liderów. Tytuł Młodego Lidera Samorządu trafił do Kacpra Wieczorkowskiego z Aleksandrowa Kujawskiego, a nagrody Przewodniczącego Rady Programowej odebrali Daniel Kamil Janiak (burmistrz Sochaczewa) oraz Piotr Jakubowski (burmistrz Mikołajek).