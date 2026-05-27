Rowerowa sobota w Ostrzeszowie. Harcerze zapraszają na „Rajd Ojca i Syna”

Już w sobotę miłośnicy dwóch kółek spotkają się na rynku w Ostrzeszowie. Stamtąd wystartuje „Rajd Ojca i Syna” organizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Meta jest na Wzgórzu Bałczyna.

Do wyboru będą trzy trasy. Najkrótsza, zuchowa, ma 15 kilometrów. Trasa harcerska liczy 40 kilometrów. Najdłuższa trasa wędrownicza to 70 kilometrów. Starty zaplanowano od godziny 13:00.

W rajdzie mogą wziąć udział patrole składające się z syna oraz ojca, opiekuna prawnego albo innego pełnoletniego członka rodziny. Tu nie chodzi o wynik, ale o wspólny czas, ruch i dobrą zabawę. Przekonują organizatorzy.

Każdy uczestnik musi mieć rower, kask i kamizelkę odblaskową. Potrzebny będzie też telefon z dostępem do internetu oraz aplikacją „mapy.com”. Wpisowe wynosi 25 złotych od osoby i będzie opłacane przed startem w biurze rajdu.

Zapisy prowadzone są przez internet. Każdy patrol musi mieć własną nazwę. Termin zgłoszeń mija 29 maja.

Harcerze przypominają też o zasadach bezpieczeństwa. Uczestnicy muszą jechać razem i przestrzegać przepisów ruchu drogowego. W czasie rajdu nie można korzystać z pojazdów silnikowych.

Szczegóły, formularz zgłoszeniowy i regulamin można znaleźć na facebookowym profilu „Rajd Ojca i Syna”.

i Autor: Ostrzeszowski Obwód ZHR/ Facebook