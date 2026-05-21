Nowy sprzęt dla dzieci z niepełnosprawnościami. Przy SOSW powstaje specjalna wypożyczalnia

Do Ostrzeszowa właśnie trafia nowy sprzęt dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystko w ramach projektu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW), który działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

To kolejny etap projektu finansowanego z funduszy europejskich. Po wcześniejszych szkoleniach i przygotowaniach teraz przyszedł czas na najbardziej widoczną część działań, czyli uruchomienie wypożyczalni sprzętu dla szkół i rodzin.

Na dzień dzisiejszy mamy już cały sprzęt zamówiony. Pierwsze paczki do nas spływają, także myślę, że w okolicach dwóch tygodni, kiedy wszystko dotrze, cały sprzęt obkleimy, ta wypożyczalnia będzie uruchomiona. Takim śladem, że jest uruchomiona będzie udostępnienie regulaminu oraz takiej umowy, którą będziemy sporządzać każdorazowo przy wypożyczaniu sprzętu - mówi koordynator projektu, Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

Ze sprzętu będą mogły korzystać szkoły, nauczyciele, rodzice i opiekunowie dzieci z placówek objętych wsparciem.

Mówimy tutaj o Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu, Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie, a konkretniej o II LO, Szkole Podstawowej w Parzynowie, Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczny Zakątek” oraz Przedszkolu w Mikstacie. Natomiast jak będzie to wyglądało po zakończeniu projektu SCWEW-owego, tego jeszcze nie do końca wiemy, natomiast prawdopodobnie SCWEW zostanie utrzymany później - dodaje koordynator.

Chodzi między innymi o pomoc dzieciom z różnymi trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Wypożyczalnia ma ułatwić dostęp do specjalistycznych urządzeń, na które wiele placówek i rodzin po prostu nie stać.

W ramach projektu prowadzone są też spotkania i konsultacje dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Rozmowy dotyczą między innymi pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami i codziennych problemów, z którymi mierzą się rodziny. W planach są też społeczne akcje i kampanie związane z edukacją włączającą.

Nasze kampanie społeczne mają przybliżyć lokalnej społeczności ideę edukacji i społeczeństwa włączającego. Taka edukacja nie kończy się przecież w szkole – dotyczy codzienności: zakupów, kina czy spaceru, bo wszędzie spotykamy różnorodnych ludzi. Chcemy pokazać, jak się w tym odnaleźć. Nie zdradzę jednak szczegółów – planujemy wydarzenia, spotkania i akcje informacyjne w różnych miejscach, ale forma tych działań ma być niespodzianką - mówi Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

Etap drugi potrwa do końca czerwca, a cały projekt - do marca 2027 roku. Jego wartość to prawie 720 tysięcy złotych.