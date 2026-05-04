Nocny pożar w Siedlikowie. Straty sięgają 100 tysięcy złotych

Zgłoszenie wpłynęło do strażaków 4 maja o godzinie 2:35. Na miejsce od razu skierowano zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali rozwinięty pożar otwartej wiaty magazynowej, w której znajdował się m.in. wózek widłowy, palety oraz węgiel. Podano prąd wody w natarciu na płomienie, co zapobiegło dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Następnie ratownicy przystąpili do rozbiórki wiaty. Podjęte działania doprowadziły do całkowitego ugaszenia pożaru. Szacowane straty wyniosły 100 tys złotych - mówi Noemi Biel ze straży pożarnej w Ostrzeszowie.

Pożar został całkowicie ugaszony. W działaniach brały udział cztery zastępy straży - dwa z Ostrzeszowa i dwa z Siedlikowa.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sprawa jest wyjaśniana.