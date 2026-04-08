Niedziela z Van Goghiem w Ostrzeszowie. Będą obrazy, prelekcja i ... więcej

Van Gogh „przyjedzie” do Ostrzeszowa. W niedzielę odbędzie się spotkanie inspirowane jego twórczością. To opcja dla osób, które chcą poznać tego artystę trochę inaczej, nie tylko przez obrazy, ale też przez jego historię i emocje.

Zapraszam wszystkich. Główną prelegentką będzie pani Monika Szomko, pasjonatka twórczości Vincenta Van Gogha, która praktycznie zna Vincenta od podszewki i w niezwykły sposób opowie nam o emocjach, które towarzyszyły Vincentowi podczas malowania obrazów. Poznamy jego sylwetkę nie jako człowieka-szaleńca, o którym tak się mówi, tylko poznamy go od innej strony, jako człowieka z krwi, kości, wątpliwości, jednego z nas, który borykał się za życia z depresją, był niejednokrotnie wyśmiewany, co można odnieść do współczesnych czasów. Także poznamy tę sylwetkę mistrza od innej strony - mówi organizatorka, Karina Pacyna.

Podczas spotkania będzie można też zobaczyć prace młodych artystów. A w planie też degustacja i strefa z rękodziełem.

Szykujemy bardzo dużo niespodzianek. Sama prelekcja połączona będzie będzie z wernisażem. Będą obrazy Mikołaja Haręży, młodego studenta oraz grafiki Julii Łuczak, które nawiązują do twórczości Vincenta Van Gogha. Także będzie niezwykle kolorowo. Dodatkową atrakcją jest kolacja. Będą to obrazy na talerzu. W strefie wystawców będziemy mieli regionalnych rękodzielników, którzy pokażą czym się zajmują. Ja bym chciała, żeby to była niespodzianka, ale na pewno nasi rękodzielnicy swoje stoiska zrobią w klimacie Van Gogha - dodaje Karina Pacyna.

Ma być bardzo kolorowo, a ci, którzy na spotkanie się wybierają też mają pewne zadanie.

Wszyscy uczestnicy ubierają się w obrazy Vincenta, tudzież kolory Vincenta. Wiem, że dziewczyny szykują sukienki inspirowane „Gwiaździstą nocą” , będą słoneczniki do włosów, panowie też przygotowują kolorowe stylizacje. Będzie to naprawdę niezwykłe, a na pewno bardzo kolorowe wydarzenie - mówi organizatorka.

Niedzielne spotkanie z Vincentem van Goghiem w Ostrzeszowie organizuje Fundacja Kultura do Końca Świata. To wszystko od godz. 16.00.

