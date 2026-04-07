Nauka, która ... wpada w ucho. Uczniowie z Kępna uczą przez muzykę

Za projektem stoją Julia Burzała, Zuzia Idzik, Jakub Jurasik i Kamil Rembelski. To uczniowie, którzy postanowili połączyć naukę z muzyką. W ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii stworzyli projekt „Ucz się”, który ma pomóc w zapamiętywaniu szkolnych treści.

Ich sposób? Krótkie, rytmiczne piosenki i teledyski. Takie, które wpadają w ucho i zostają w głowie na dłużej. W materiałach, które już przygotowali, pojawiają się m.in. mapy polityczne kontynentów, zagadnienia z chemii czy fizyki.

Projekt „Ucz się” to projekt łączący efektywną naukę z muzyką. Tworzymy krótkie, chwytliwe piosenki edukacyjne, które pomagają uczniom szybciej i skuteczniej przyswajać wiedzę z przedmiotów, takich jak geografia, historia, biologia czy fizyka. Dzięki teledyskom materiał można wizualizować, angażując wzrok i słuch, co ułatwia zapamiętywanie. Mamy już mapy polityczne kontynentów takich jak Europa, Azja, Afryka, mamy tabliczkę mnożenia z matematyki, pierwiastki i kwasy z chemii oraz wzory prawa Newtona z fizyki - mówi kierowniczka projektu, Julia Burzała.

Praca nad jednym utworem trwa nawet cały dzień.

Na początku tworzymy tekst. Jako, że te teksty są do materiałów edukacyjnych, musimy je odpowiednio dopasować. Dźwięk tworzymy za pomocą programu cyfrowego SI, który tworzy nam głos, wokal i muzykę. Ten program czasem potrafi, na przykład źle zaśpiewać jedną cyfrę i potem trzeba wszystko porozdzielać na ścieżki muzykę i wokal i wszystko razem pozamieniać, przerobić. Następnie tworzymy teledyski, które są chyba najbardziej czasochłonne - dodaje Julia.

Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży.

Chcieliśmy pomóc w nauce naszym rówieśnikom, jak i młodszym kolegom, starszym też. My sami się przez to także uczymy. Jeśli więc chodzi o grupy docelowe są to szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, rodzice uczniów oraz nauczyciele. Pierwsze piosenki już w świat poszły - mówi uczennica.

To dopiero początek. W planach są kolejne kawałki - m.in. z języków obcych, biologii czy historii.

Na koniec warto dodać, że partnerem inicjatywy jest wydawnictwo Nowa Era, a sam projekt znalazł się w gronie 25 wyróżnionych w całej Polsce. Julia, jako jego reprezentantka, brała też udział w warsztatach „Masz wpływ”, które odbyły się w siedzibie wydawnictwa w Warszawie.