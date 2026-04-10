Niebezpieczna sytuacja na imprezie w Kobylej Górze. 38-latek z zarzutami

Jagoda Mośpan
2026-04-10 10:59

Są zarzuty dla 38-latka, który miał rozlać drażniącą substancję podczas jednej z imprez w dyskotece w Kobylej Górze. Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 kwietnia. Mężczyzna jest teraz w policyjnym areszcie. 38-latek odpowie za narażenie życia i zdrowia. Grozi mu więzienie.

Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 kwietnia w jednej z dyskotek w Kobylej Górze. W trakcie imprezy ktoś rozlał substancję o działaniu drażniącym.

Około pół godziny po północy nieznana wówczas osoba rozlała substancję o działaniu drażniącym, narażając na niebezpieczeństwo przebywające tam osoby. Jak wynika z oficjalnego zgłoszenia, które organizator imprezy złożył w dniu 7 kwietnia, sprawca najprawdopodobniej miał być mieszkańcem powiatu kępińskiego. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze, którzy podjęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania odpowiedzialnej osoby - czytamy na stronie policji w Ostrzeszowie.

Podejrzewany został zatrzymany 8 kwietnia. To 38-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. 

Teraz o dalszym losie 38-latka zdecyduje sąd. Za takie przestępstwo grozi kara 8 lat więzienia. 

