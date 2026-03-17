Minimalnie przegrali w Zielonej Górze. UKS PIAST Ostrzeszów tuż za podium

To był bardzo zacięty mecz. UKS PIAST Ostrzeszów przegrał na wyjeździe z ZKS-em Palmiarnia Zielona Góra I 4:6. Spotkanie było wyrównane, a kilka pojedynków kończyło się dopiero w decydujących setach.

Tutaj minimalnie przegraliśmy 4:6, lecz ten mecz mógł się ułożyć też na naszą korzyść. Dużo meczów kończyło się rezultatem 3:2. W jednym z ważnych pojedynków Adrian Spychała prowadził już 2:0, ale ostatecznie przegrał 2:3. To mogło mieć duży wpływ na końcowy wynik. Każdy dał z siebie wszystko i zostawił serce przy stole - mówi zawodnik UKS-u, Michał Bańkosz.

Punkty dla drużyny zdobyli Antoni Witkowski (1,5), Adrian Spychała (1,5) oraz Michał Bańkosz (1,0).

Po 16 kolejkach UKS PIAST Ostrzeszów zajmuje 4. miejsce w tabeli i traci tylko punkt do zespołu z Zielonej Góry.

Przed drużyną końcówka sezonu. W kwietniu ostrzeszowianie zagrają dwa ostatnie mecze ligowe - na wyjeździe z MATS Rzeszów i u siebie z MKS-em Czechowice-Dziedzice.

Zagramy też w półfinale Pucharu Polski w Toruniu i w turnieju Europe Trophy. Przygotowujemy się do tych pojedynków z pełną koncentracją i mobilizacją. Trzymajcie za nas kciuki - dodaje Michał Bańkosz.

