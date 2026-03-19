Łowcy skarbów wracają do Ostrzeszowa. Są ostatnie miejsca na sierpniowy zlot

To będzie gratka dla wszystkich, którzy lubią historię, przygodę i … trochę pogrzebać w ziemi. Szykuje się trzecia edycja Zlotu Detektorystyczno-Historycznego „Łowcy Historii”. Impreza potrwa trzy dni - od 7 do 9 sierpnia. Zaproszeni są poszukiwacze z całej Polski.

Zapisy ruszyły jeszcze w lutym. I to już OSTATNIA chwila by też dołączyć. Chętnych nie brakuje, a liczba miejsc jest ograniczona.

Myślę, że jeszcze chwilę i będziemy listę zamykać. Limit uczestników to 150 osób, więc kto się jeszcze waha - lepiej nie zwlekać - mówi organizator, Szymon Borysław.

Start w piątek wieczorem - integracja pod Basztą Kazimierza Wielkiego. Sobota to już pełna akcja: poszukiwania w terenie, prelekcje i wieczorne koncerty. A zabawa? Do białego rana.

Na liście gości pojawi się m.in. dobrze znana „Archeolog w szpilkach”, czyli Katarzyna Sobota-Liwoch. Będzie też muzyka na żywo, w tym Ania Trawka i zespół z Warszawy, który gra harcerskie klimaty … w wersji rockowej.

Co do dwóch kolejnych prelekcji jeszcze czekamy, ale mogę powiedzieć, że będą to tematy równie interesujące dla osób, które przyjdą sobie z zewnątrz, jak i dla samych detektorystów. Jeśli chodzi o same koncerty to gwiazdą wieczoru będzie dobrze znany już zespół z Warszawy „Wszyscy jesteśmy harcerzami” - dodaje Szymon Borysław.

Co ważne - nie wszystko jest tylko dla zapisanych. Mieszkańcy też mogą wpaść i poczuć klimat imprezy.

Wszystkich mieszkańców zapraszam już w sobotę, od godziny 15:00, na dziedziniec Baszty - mówi organizator.

A jeśli ktoś lubi nie tylko szukać, ale też wygrywać - będzie o co walczyć. Organizatorzy zapowiadają nagrody, w tym profesjonalne detektory metali i sprzęt od sponsorów.

Na koniec jeszcze niedziela - też w klimacie historii. W planie piknik historyczny organizowany razem z muzeum i centrum kultury.

Organizatorem zlotu „Łowcy Historii” jest Stowarzyszenie Ostrzeszowska Grupa Eksploracyjno - Historyczna.