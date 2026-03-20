Kręcony w Ostrzeszowie i okolicach trafia do kin. „Algorytm życia” już na ekranach

To produkcja, o której mówiło się od dawna. Zdjęcia powstawały w Ostrzeszowie i Doruchowie, a dziś „Algorytm życia” trafia do kin. Na ekranie - lokalne miejsca, lokalni ludzie i historia, która mocno zahacza o współczesność, to, co teraz jest aktualne.

Film opowiada o młodym pisarzu, który próbuje przebić się w świecie zdominowanym przez social media. Mimo talentu i pracy - nikt go nie zauważa. Wszystko zmienia się po wypadku. Gdy zostaje uznany za zmarłego, jego twórczość nagle zaczyna żyć własnym życiem w internecie.

To nie tylko historia jednego bohatera, ale też obraz tego, jak dziś wygląda walka o uwagę.

To jest historia o samotności w filmie, ale też niekoniecznie, ponieważ jest tam przedstawiona historia głównego bohatera, który mierzy się z tym, że nie potrafi zwrócić na siebie uwagi. Bohater, w którego ja się wcieliłem, Jan Pyszalski jest fenomenalnym pisarzem, którego ludzie znają, kojarzą, ale niestety spotyka się z brakiem akceptacji. I pragnie oczywiście zwrócić na siebie uwagę. A żeby zwrócić na siebie dzisiaj uwagę, trzeba też potężnie działać w social mediach. co nie jest łatwe, wbrew pozorom. Oczywiście w filmie mamy drugą postać, Maksymiliana, w którego wciela się Daniel Roman. To jest osoba już z jakąś pozycją w social mediach. Dochodzi do pewnych konfliktów, którego uczestnikami są bohaterowie. Wprowadziliśmy zakończenie, które miało widza zaskoczyć. I myślę, że ten rezultat osiągnęliśmy - mówi Jakub Zadka.

Za scenariusz i główną rolę odpowiada Jakub Zadka z Ostrzeszowa.

Każdy, kto chciałby osiągnąć sukces w życiu, w tym filmie może znaleźć sposób na samego siebie, co nie jest łatwe, w dobie dzisiejszych czasów. Zachęcam bardzo serdecznie - do obejrzenia i do refleksji - dodaje Jakub.

Za reżyserię odpowiada Patryk Jurek. Produkcja została zrealizowana przez Eternal Frames Production. W obsadzie znaleźli się m.in. Grażyna Zielińska, Wiktoria Gąsiewska i Artur Dziurman.

W filmie nie brakuje lokalnych akcentów - na ścieżce dźwiękowej pojawia się także raper z Ostrzeszowa, Szefi.

„Algorytm życia” od dziś można oglądać w kinach, m.in.