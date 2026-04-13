Kolejny teledysk kręcony w Ostrzeszowie. Na planie sportowe auta i kamera VHS

Parking przy basenie w Ostrzeszowie na chwilę zamienił się w profesjonalny plan filmowy. To właśnie tu Szefi - w weekend - realizował zdjęcia do swojego najnowszego singla.

W nagraniach wzięły udział sportowe samochody z Ostrzeszowa, Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza, a jedną z głównych ról odegrała charakterystyczna Corvette należąca do Kacpra Mądrego. Za ujęcia odpowiadał Mateusz Szczęsny z firmy MaSz Video, a zdjęcia i dodatkowe przebitki starą kamerą VHS robił Kamil Cichoń

Autor: Mateusz Szczęsny / MaSz Video/ Materiały prasowe

Nowy klip powstaje do singla, który - jak zapowiada raper - powinien ukazać się jeszcze w kwietniu.

Ten utwór opowiada - standardowo - o życiu, o tych wszystkich standardach, które po prostu nas jako ludzi przytłaczają, bo wpisują nas w jakieś ramy, a my przez te ramy nie możemy być sobą i za bardzo jesteśmy uciemiężeni tym życiem. Zamiast zrobić to, co nas interesuje, to, co nas pasjonuje, to my po prostu siedzimy w świecie, w którym są ustalone już gdzieś odgórnie jakieś standardy, a ja po prostu się na to nie zgadzam. Chcę być sobą i chce po prostu iść przez życie po swojemu. Generalnie o tym mówi utwór. Bit powstał w kooperacji z producentem, który niedawno współpracował z Louisem Villainem - mówi Szefi.

Na tym nie koniec. W planach są kolejne single - jeden w maju i następny w czerwcu. Co ciekawe, jeden z teledysków ma być w całości stworzony przy użyciu technologii AI.

Chcę, żeby w maju wyszedł kolejny numer, a w czerwcu następny. Utwory są już nagrane, teraz pracujemy nad teledyskami. Jeden z klipów zrobię w całości przy użyciu AI - będzie do kawałka nagranego razem z Michałem Mielcarkiem, więc to coś innego, bo działamy tam we dwójkę. Ten numer planuję wypuścić pod koniec czerwca. Z kolei w maju pojawi się mój solowy utwór z teledyskiem, w którym wykorzystamy nagrania z podróży mojej znajomej, połączone z dodatkowymi ujęciami, żeby stworzyć jedną całość - dodaje raper.

W planach są też krótkie teledyski do starszych utworów, takich jak „Patryk Piotr Paweł” czy „Upijam się Twoją nagością”. Będą proste, częściowo zrobione przy użyciu AI i oparte na powtarzających się ujęciach.