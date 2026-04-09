Zawody od kulis. Uczennice z Kępna pokazują to, czego nie widać

„Za kulisami kariery” to seria wywiadów z ludźmi różnych zawodów. Uczennice z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie rozmawiają zarówno z tymi, których wszyscy znają, jak i z osobami wykonującymi mniej popularne zawody. Chcą pokazać, jak wygląda praca od środka.

Nasz projekt kierujemy głównie do młodych osób, które nie do końca wiedzą, w którą stronę pójść albo nie są świadome, jakie mają w ogóle możliwości pod względem zawodów. My, poprzez wywiady, które przeprowadzamy z różnymi przedstawicielami zawodów, chcemy im pokazać, poza kulisami właściwie, na czym opierają się zawody, jaką drogę trzeba przejść, żeby osiągnąć ten sukces i co jest tak naprawdę trudne, żeby to osiągnąć, czego nie widać tak na pierwszy rzut oka - mówi uczennica Maja Grycman.

Pomysł na projekt narodził się z potrzeby znalezienia własnej ścieżki. Jedna z dziewczyn od dawna myślała o pracy w modzie i zaczęła się zastanawiać, jak naprawdę wygląda droga do takiego zawodu.

I właśnie pomyślałam o tym, żeby stworzyć projekt, który by się opierał na marzeniach, o zawodach, karierze, jak do tego dojść, jak osiągnąć sukces. Chcemy pokazywać na przykładach innych osób, że się da, że można spełnić swoje marzenia. Może droga będzie ciężka, ale to się uda. Jeżeli bardzo czegoś chcemy i robimy dla tego wszystko, to to się uda. Chcemy pokazać, że marzenia są naprawdę ważne. Ja nie wyobrażam sobie życia bez marzeń. Nie wiedziałabym, w którą stronę mam iść, co robić. Dlatego właśnie powstał ten projekt, aby pokazać wam, jak dojść do wymarzonej kariery, bo jeżeli będziemy pracować w zawodzie, który nam się naprawdę podoba, to praca będzie przynosiła satysfakcję - dodaje Oleksandra Kulika.

Dziewczyny mają już za sobą pierwsze rozmowy. Nagrywały wywiady m.in. podczas szkolnego Forum Przyszłości. Rozmawiały z osobami z różnych branż - od sprzedaży, przez produkcję, służby, po turystykę. Na ich liście pojawił się też dziennikarz Filip Hajzer.

Całość robią same - przygotowują pytania, nagrywają, a potem montują materiały.

Wszystko zaczyna się od przygotowania pytań, analizy konkretnego zawodu, przeprowadzania samego wywiadu i potem zabieramy się do obróbki dźwiękowej oraz wideo. To wszystko zależy od wywiadu, rozmówcy, czy on był krótki, czy to był bardziej podcast i był dłuższy, ale mniej więcej jeden odcinek zajmuje tak z 2-3 godzinki - dodaje Oleksandra.

Dziewczyny chcą pokazać, że wybór zawodu to nie musi być zgadywanka - lepiej zobaczyć, jak to wygląda naprawdę i dopiero wtedy podjąć decyzję.

Efekty ich pracy znajdziecie w mediach społecznościowych pod nazwą „Za kulisami kariery”.