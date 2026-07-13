Kobyla Góra może znów zostać miastem. Jest rządowy projekt

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-13 10:35

Kobyla Góra może odzyskać prawa miejskie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia. Zakłada on, że od 1 stycznia 2027 roku miejscowość otrzyma status miasta.

mapa - zdjęcie poglądowe
Autor: cocoparisienne/ Pixabay.com

Kobyla Góra może wrócić na mapę polskich miast. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia, który trafił już do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zakłada on, że od 1 stycznia 2027 roku miejscowość odzyska status miasta.

W projekcie znalazło się 12 miejscowości z całej Polski. Oprócz Kobylej Góry są to między innymi Choceń, Milejów, Rzekuń, Czudec, Gorzyce i Kazimierz Biskupi. Dokument przewiduje także zmiany granic kilku gmin i miast oraz zmianę nazwy gminy Chełm na Pokrówka.

To na razie projekt. Rząd planuje przyjąć go w trzecim kwartale tego roku. Jeśli tak się stanie, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

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