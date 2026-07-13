Jagody? To dopiero początek. Leśnicy podpowiadają: ''W lasach pojawiają się kolejne smaki''

Jagody to tylko część tego, co można teraz znaleźć w lesie. Lipiec to także sezon na poziomki. W niektórych miejscach pojawiają się już również pierwsze kurki. Niedługo dołączą do nich maliny i jeżyny. Wszystko zależy jednak od pogody i tego, czy w lesie jest odpowiednio wilgotno.

Poziomki już się na pewno pojawiły w lasach. Można je zbierać, jeśli ma się takie poziomkowe miejsca. Pierwsze grzyby też już się pokazują. Wszystko zależy od tego, czy popadało i czy w lesie jest odpowiednio wilgotno. Ja już widziałam, że ludzie chwalą się pieprznikiem jadalnym, czyli naszymi pospolitymi kurkami - mówi leśnik, Joanna Oleszyńska-Niżniowska.

Leśne owoce i grzyby można zbierać, ale nie wszędzie. Leśnicy z Wielkopolski przypominają, by omijać młode uprawy i ogrodzone fragmenty lasu. To miejsca, w których rosną świeżo posadzone drzewa.

Nie wchodźmy do grodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie rosną młode uprawy i są obrodzone płotem. Ten płot jest bardzo potrzebny, bo w środku rosną najczęściej liściaste drzewa, które są przepysznym smakołykiem dla jeleni i saren. Gdyby nie ten płot, nie udałoby się nam tych drzew wyhodować - dodaje leśnik.

Zasada jest prosta. Leśne owoce i grzyby zbierajmy tam, gdzie jest to dozwolone, a ogrodzone uprawy - zostawmy leśnikom ;)