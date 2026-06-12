Kino pod chmurką wraca do Ostrzeszowa. W planie sześć filmowych wieczorów

Wakacyjne kino plenerowe wraca do Ostrzeszowa. Ostrzeszowskie Centrum Kultury ogłosiło repertuar Letniego LeżaKINOwania.

Pierwszy seans już 19 czerwca. Na ekranie pojawi się „Pamiętnik”. Potem kolejne filmy w lipcu i sierpniu. W repertuarze znalazły się także „Podziemny krąg”, „Prestiż”, „Zakochany kundel”, „Twoje imię” i „Zabawa w pochowanego”.

Większość pokazów odbędzie się na zamkowym dziedzińcu. Tylko jeden seans zaplanowano w Parku im. Jana Pawła II. Chodzi o film „Twoje imię”, który będzie można obejrzeć 14 sierpnia.

Wstęp na wszystkie seanse jest darmowy. Organizatorzy zapewnią leżaki. Można też zabrać własny koc. Dla chętnych będzie popcorn. Filmy będą startować po zmroku.

To nie koniec atrakcji. Pół godziny przed każdym seansem będzie można wejść na zamkową wieżę. I zobaczyć zachód słońca z góry.

Autor: Ostrzeszowskie Centrum Kultury/ Facebook