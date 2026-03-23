Już ponad 250 osób na liście. Trwają zapisy na 60. Cross Ostrzeszowski

Ponad 250 osób już jest na liście startowej 60. Crossu Ostrzeszowskiego. I - jak mówią organizatorzy - to dopiero rozgrzewka.

Zapisy trwają do 15 kwietnia, a do 29 marca można jeszcze załapać się na koszulkę w wybranym rozmiarze. Organizatorzy nie ukrywają, że chcą zamknąć listy wcześniej i uniknąć zamieszania tuż przed startem.

Chciałbym tego uniknąć, bo chcemy to zrobić profesjonalnie. Czasu było dużo, więc do 15 kwietnia każdy spokojnie zdąży się zapisać - mówi jeden z organizatorów, Bogusław Kokoszko.

Tymczasem Cross już ''wychodzi do ludzi''. W przedszkolach i szkołach pojawił się CROSSMAN - maskotka biegu, którą trudno przeoczyć.

W tej chwili, najczęściej naszą maskotkę można spotkać w przedszkolach, w szkołach, czyli zaczynamy akcję pokazywania się, reklamowania, zapraszania dzieci, młodzieży do uczestnictwa. Widzimy też dosyć fajne efekty - tam gdzie pojawia się Crossman, tam też pojawiają się zapisy. Ta nasza maskotka ma głównie być atrakcją dla dzieci. Jest to też promocja biegania, zdrowego stylu życia, ale głównie dla dzieci, dla młodzieży. Nie znaczy to, że dorośli nie będą zadowoleni, nie będą sobie mogli z maskotką przybić piątki, czy porobić zdjęć - dodaje Bogusław Kokoszko.

Maskotka pojawi się też na linii startu. Będzie bieg i spacer z Crossmanem dla dzieci - bez ścigania, za to z medalem na mecie.

Nowością na jubileusz jest też … piosenka.

Piosenka już powstała, nagrał ją zespół Garażowy Raj. To nie jest hymn, tylko taka po prostu piosenka, która będzie towarzyszyła Crossowi - mówi organizator.

Impreza w tym roku potrwa nie jeden, a dwa dni.

Dzień przed samymi biegami, w sobotę o 14:00 w kinoteatrze pokażemy film o historii Crossu. Będzie też spotkanie z działaczami i biegaczami, którzy tę historię tworzyli. W planach mamy też wystawę w muzeum w Ostrzeszowie - dodaje Bogusław Kokoszko.

Niedziela to już klasyka: biegi młodzieżowe, później najmłodsi, a w międzyczasie także nordic walking. Na koniec bieg główny i dekoracje, a potem losowanie nagród.

Mamy 30 wspaniałych nagród zaczynających się mniej więcej kwotą, taką minimalną, 200 zł. I idziemy w górę, gdzie ta ostatnia kulminacyjna to jest 5000 zł voucher na wycieczkę zagraniczną. Kolejne nagrody też są bardzo duże, to vouchery na 3000 zł, czy 2000 zł do sklepów - mówi organizator.

Do tego mają dojść dmuchańce, animatorzy i strefa gastronomiczna, więc nawet jeśli ktoś nie planuje startu - będzie gdzie się zatrzymać. Przekonują organizatorzy.

Przypomnijmy, 60. Cross Ostrzeszowski odbędzie się 19 kwietnia od godziny 9:00. Patronem medialnym imprezy jest Radio Eska.