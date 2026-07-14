Juniorzy na medal! Złoto i srebro dla Dart Ostrzeszów

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-14 7:50

Dwa medale przywieźli z Mistrzostw Polski zawodnicy Dart Ostrzeszów. Bartłomiej Krych zdobył złoty medal i tytuł mistrza Polski juniorów. Kasandra Laskowska wywalczyła srebro i została wicemistrzynią Polski juniorek. Zawody odbyły się w Tarnowie Podgórnym.

Bartłomiej Krych i Kasandra Laskowska siedzą na pufach. O sukcesach darterów przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Jagoda Mośpan

Dwa medale przyjechały do Ostrzeszowa z Mistrzostw Polski w darcie klasycznym (steel), które odbyły się w Tarnowie Podgórnym. Zawody trwały od 3 do 5 lipca. W piątek rozegrano turnieje deblowe, w sobotę rywalizowali seniorzy, a w niedzielę do tarczy stanęli juniorzy.

To właśnie oni dali Dart Ostrzeszów dwa medale. Bartłomiej Krych został mistrzem Polski do lat 18, a Kasandra Laskowska wywalczyła srebro i tytuł wicemistrzyni Polski juniorek.

To piękne uczucie. Każdy chciałby czegoś takiego doświadczyć. To był mój pierwszy sezon na takim poziomie i w ogóle nie spodziewałem się takiego wyniku. Ta radość jest naprawdę ogromna - mówi Bartłomiej Krych.

Mistrzostwo byłoby super, ale z wicemistrzostwa też bardzo się cieszę. Teraz chcę po prostu dalej trenować i grać jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że to dopiero początek. Chciałabym dalej rozwijać się w tym sporcie i walczyć o kolejne medale - dodaje Kasandra Laskowska.

Ich przygoda z dartem zaczęła się kilka lat temu i - jak sami przyznają - zupełnie przypadkiem.

Najpierw dostaliśmy od rodziców elektroniczną tarczę na święta. Trochę porzucaliśmy i była przerwa. Później brat znalazł darta w internecie. Zaczęliśmy oglądać turnieje, kupił normalną tarczę i tak jakoś się zaczęło - mówi zawodnik.

Gram prawie trzy lata. U nas zaczęło się od taty. Dziś gra mama, brat, siostra i ja. Jeszcze sporo osób z naszej rodziny też gra, więc tata wciągnął całą rodzinę - dodaje zawodniczka.

Dziś oboje niemal codziennie stają przy tarczy. Regularnie trenują, jeżdżą na turnieje i już myślą o kolejnych startach.

W tygodniu dużo trenuję. Staram się rzucać przynajmniej dwie godziny dziennie. W domu można powiesić tarczę i od razu zacząć grać. Nie jest to drogi sport na początek, a później można tylko rozwijać swoje umiejętności. Chciałbym związać swoją przyszłość z dartem. Chcę grać jak najlepiej. Na razie to jeszcze nie ten etap, ale kiedyś każdy chciałby zagrać o mistrzostwo świata - mówi Bartek.

Przyznaję, zdecydowanie za mało trenuję, ale teraz próbuję ćwiczyć więcej. Codziennie staram się znaleźć czas, żeby trochę porzucać i zagrać mecz - mówi Kasandra.

Na odpoczynek nie będzie czasu. Już w ten weekend Bartek i Kasandra ponownie staną do rywalizacji. W Cukrowni Żnin wystartują w kolejnych mistrzostwach Polski. Tym razem powalczą o medale w darcie elektronicznym.

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