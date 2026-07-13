Woda znów nadaje się do picia. Jest nowy komunikat sanepidu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie odwołał wcześniejsze ograniczenia dotyczące jakości wody w strefie zaopatrzenia Kaliszkowice Ołobockie. Dotyczy to mieszkańców Kaliszkowic Ołobockich, Kaliszkowic Kaliskich oraz Biskupic Zabarycznych.

Kontrolne badania próbek wody nie wykazały obecności bakterii Escherichia coli, enterokoków jelitowych ani bakterii z grupy coli. Oznacza to, że woda spełnia wymagania sanitarne.

Sanepid poinformował, że woda nadaje się zarówno do picia, jak i do przygotowywania posiłków oraz wszystkich codziennych potrzeb domowych