Gmina Doruchów przygotuje nowy plan. Mieszkańcy mogą składać wnioski

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-08-14 8:40

Gmina Doruchów zaczyna prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan obejmie całą gminę i określi, co i gdzie będzie można budować. Mieszkańcy mogą już składać swoje wnioski.

Dłonie osoby pracującej na laptopie nad planami zagospodarowania przestrzeni. O planach w Doruchowie czytaj w Eska Ostrzeszów.
Autor: Pexels/ Pixabay.com

Plan pokaże, co będzie można zrobić na danym terenie. Określi między innymi, gdzie będzie można budować domy, prowadzić firmy, a gdzie pozostaną pola lub tereny zielone.

Plan obejmie całą gminę Doruchów. Prace dopiero się zaczynają. Na razie nie ma jeszcze gotowego projektu ani informacji o tym, co zmieni się na konkretnych działkach.

Teraz mieszkańcy i właściciele gruntów mogą zgłaszać swoje propozycje. Wniosek może dotyczyć konkretnej działki. Można w nim napisać, co w przyszłości powinno móc na niej powstać.

Wnioski można już składać. Czas na to jest do 11 września. Trzeba do tego użyć specjalnego formularza. Jest on dostępny na stronie internetowej gminy, w BIP-ie oraz w urzędzie gminy.

Wypełniony formularz można przynieść do urzędu, wysłać pocztą albo przez internet. Dokumenty złożone po 11 września nie będą już rozpatrywane.

Można także zgłaszać uwagi dotyczące wpływu planu na środowisko. Z dokumentami w tej sprawie można zapoznać się w urzędzie.

Samo złożenie wniosku nie oznacza, że gmina go uwzględni. Wszystkie propozycje zostaną najpierw sprawdzone i rozpatrzone.

pismo
Autor: Urząd Gminy Doruchów/ Materiały prasowe
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