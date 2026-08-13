Klasyki zjadą do Kobylej Góry. Przed nami KG-BS Moto-Fest

Przez dwa dni pole namiotowe przy ulicy Tetmajera 4 w Kobylej Górze będzie należało do fanów motoryzacji. Na miejscu pojawią się klasyczne auta oraz ciekawe, zmodyfikowane projekty.

Będzie co oglądać, ale będzie też czego posłuchać. W programie znalazły się konkursy na najniższe i najgłośniejsze auto. Jury wybierze także najładniejszą felgę, najładniejszego klasyka oraz najlepszy projekt zlotu. Będzie też konkurs przeciągania liny.

Na tym lista atrakcji się nie kończy. Odbędzie się pokaz strażacki, zagra DJ, a na scenie pojawią się zespoły muzyczne. Będzie też strefa gastro. A dla najmłodszych będą dmuchańce.

KG-BS Moto-Fest odbędzie się 22 i 23 sierpnia. Bramy zostaną otwarte o godzinie 10:00. Początek imprezy o 14:00.

Tegoroczny zlot będzie miał także charytatywny cel. Podczas eventu prowadzona będzie zbiórka na leczenie i rehabilitację małego Tymka. Na ten cel trafi cały dochód z licytacji, zbiórek i przygotowanych atrakcji.

Autor: Urząd Gminy Kobyla Góra/ Materiały prasowe