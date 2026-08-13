Tylko dwa dni na złożenie wniosku. Urząd pracy ma osiem miejsc na staże

Nabór jest prowadzony w ramach programu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia”. To opcja dla pracodawców i przedsiębiorców, którzy chcą przyjąć osobę bezrobotną na staż.

Urząd ma do rozdania osiem miejsc. Każdy staż potrwa trzy miesiące. Na tym jednak współpraca nie może się zakończyć. Później pracodawca będzie musiał zatrudnić uczestnika lub powierzyć mu inną pracę zarobkową na co najmniej 90 dni.

We wniosku trzeba podać między innymi miejsce stażu, stanowisko, zakres zadań, wymagane kwalifikacje oraz dane opiekuna. Staż może odbywać się stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo.

To jednak nie wszystko. Urząd pracy może też poprosić o aktualne zaświadczenia z ZUS-u lub KRUS-u oraz urzędu skarbowego. Chodzi o potwierdzenie, że dany przedsiębiorca nie zalega z opłacaniem składek i podatków.

Czasu na przygotowanie i złożenie wniosku jest naprawdę mało. Nabór rozpoczął się dziś i potrwa - tylko do jutra.