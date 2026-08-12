Ostrzeszów czeka na pomysły mieszkańców. Projekty będzie można zgłaszać od 24 sierpnia

O tym, co powstanie w Ostrzeszowie, zdecydują sami mieszkańcy. Mogą najpierw zgłosić swój pomysł, a później zagłosować na wybrane projekty. Przed nami kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego.

W tym roku pierwszą, najważniejszą datą będzie termin składania projektów, czyli od 24 sierpnia do 15 września. Drugą ważną datą będzie głosowanie, które odbędzie się między 1 a 18 października - mówi Maja Jambroży z Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Wyniki głosowania poznamy 26 października. Zasady się nie zmieniają. Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach: duże inwestycje, małe inwestycje oraz pozostałe zadania.

Pozostałe zadania to tak zwane projekty miękkie, czyli między innymi pomysły społeczne, ekologiczne, kulturalne czy sportowe. Nie zmieniają się również kwoty. Duża inwestycja może kosztować do 200 tysięcy złotych, mała do 35 tysięcy, a pozostałe zadanie do 15 tysięcy złotych - dodaje Maja Jambroży.

Na realizację zwycięskich pomysłów - łącznie - miasto przeznacza pół miliona złotych. W każdej z trzech kategorii wybrane zostaną przynajmniej dwa projekty.

Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec i każda mieszkanka miasta Ostrzeszów. Wniosek można wypełnić online lub złożyć w wersji papierowej w urzędzie.

W formularzu trzeba opisać swój pomysł, wskazać miejsce jego realizacji, najważniejsze działania oraz przewidywane efekty. Potrzebny jest również szacunkowy koszt. Każdy projekt musi zdobyć poparcie co najmniej 20 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 16 lat.

Głosowanie także odbędzie się w dwóch formach: elektronicznej i papierowej. Głos mogą oddać mieszkańcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 lat.

Zachęcamy do głosowania przez internet, bo jest ono znacznie wygodniejsze. W przypadku głosowania papierowego trzeba przyjść do urzędu i pobrać kartę. Przez internet można zrobić to bezpiecznie, podając kilka danych potrzebnych do sprawdzenia poprawności głosu - mówi Maja Jambroży.

Papierowe karty będą dostępne w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów. Głos będzie można tam oddać w godzinach pracy urzędu.

Do tej pory do Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 75 projektów, a w głosowaniach wzięło udział ponad 5 tysięcy osób. Zrealizowane już pomysły to m.in.: zakup książkomatu, plac zabaw na Grunwaldzie, integracyjny plac zabaw, rewitalizacja rynku, „Zielone płuca w parku miejskim”, „Parkowa sensoryka”, „AED - to dziecinnie proste!” i „RóżnoRakie zdrowie”.