Co dalej z nową komendą policji w Ostrzeszowie? Czas na projekt przebudowy

Biurowiec przy Alei Wojska Polskiego został kupiony pod koniec 2025 roku. Kosztował 12 milionów złotych. Po przebudowie przeniesie się tam Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie.

W przyszłym tygodniu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ma podpisać umowę z firmą, która przygotuje projekt przebudowy.

W następnym tygodniu będziemy podpisywali umowę, oczywiście w trybie zamówień publicznych, na zaprojektowanie adaptacji zakupionej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie - mówi insp. Violetta Mójta, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu.

Przygotowanie projektu ma potrwać niespełna trzy miesiące. Jeszcze w tym roku policja chce ogłosić przetarg na przebudowę budynku.

Myślę, że projektowanie potrwa niecałe trzy miesiące i jeszcze w tym roku będziemy ogłaszać przetarg na adaptację i remont nowej siedziby. Miejmy nadzieję, że następne Święto Policji w Ostrzeszowie odbędzie się już przed nowym budynkiem - dodaje insp. Violetta Mójta.

Na przebudowę komendy policja ma 15 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z programu modernizacji policji i służb mundurowych na lata 2026-2029. Milion złotych dokładają samorządy z powiatu ostrzeszowskiego.

Mamy zatwierdzone 15 milionów złotych na adaptację, remont i przebudowę nowej siedziby. Mamy też wsparcie finansowe samorządów w wysokości miliona złotych - mówi insp. Violetta Mójta.

Nowy budynek jest trzy razy większy od obecnej komendy. Stara siedziba jest za mała i nie można jej rozbudować. Policja planuje przenieść się do nowego budynku w 2027 roku.