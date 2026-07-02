Kręć kilometry i zgarnij nagrody! W Ostrzeszowie ruszyło LETNIE ROWEROWANIE

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-02 11:39

Są nagrody do zgarnięcia. Przed nami ponad trzy miesiące rowerowej zabawy. Mieszkańcy Miasta i Gminy Ostrzeszów mogą dołączyć do akcji „Ostrzeszów na dwóch kółkach - letnie rowerowanie”. Wystarczy ... kręcić kilometry.

Kobieta i mężczyzna jadą na rowerach przez las. O letnim rowerowaniu w Ostrzeszowie przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Miasto i Gmina Ostrzeszów / Mariusz Wiśniewski/ Facebook

Lubicie jeździć na rowerze? Teraz każdy przejechany kilometr może się opłacić. Wystartowało wyzwanie „Ostrzeszów na dwóch kółkach - letnie rowerowanie”. Akcja potrwa do 4 października.

To kolejna taka sportowa zabawa w mieście i gminie. Rowerowa Stolica Polski już się zakończyła (co prawda na oficjalne wyniki jeszcze czekamy), ale w Ostrzeszowie nikt nie zamierza odstawiać rowerów. Teraz czas na nowe wyzwanie.

W akcji mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta i Gminy Ostrzeszów. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, dołączyć do projektu i rejestrować swoje przejazdy. Do zabawy można dołączyć w dowolnym momencie.

Nie trzeba ścigać się z innymi ani codziennie bić rekordów. Wystarczy uzbierać odpowiednią liczbę kilometrów. Dzieci i młodzież do 15. roku życia muszą przejechać co najmniej 150 kilometrów. Młodzież od 16. roku życia i dorośli - minimum 300 kilometrów.

Nagrody trafią do trzech uczestników i trzech uczestniczek w każdej grupie wiekowej. Co ważne, nie wygrają osoby z największą liczbą kilometrów. Każdy, kto przejedzie wymagany dystans, weźmie udział w losowaniu nagród.

Akcja potrwa do 4 października. Finał i podsumowanie zaplanowano - do 12 października. 

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