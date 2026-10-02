Dwa wyjazdy i jeden cel. UKS Piast Ostrzeszów znów powalczy o komplet punktów

UKS Piast Ostrzeszów bardzo dobrze rozpoczął nowy sezon. Po pierwszych spotkaniach zajmuje drugie miejsce w tabeli. Ma na koncie dwa zwycięstwa i cztery punkty.

Teraz przed drużyną dwa kolejne mecze. Oba na wyjeździe. Pierwszy w sobotę. Rywalem UKS-u będzie beniaminek pierwszej ligi - Orzeł Lizawice.

To jest drużyna, która do tego sezonu przystąpiła wzmocniona między innymi byłym reprezentantem Polski Wang Zeng Yi oraz kolejnym reprezentantem Polski Igorem Misztalem. To zespół, który co prawda na razie nie zdobył żadnych punktów w lidze, ale pokazał już spory potencjał w spotkaniach z drużynami z czołówki tabeli - Naprzodem Borucin oraz BKS-em Stal Bielsko-Biała. Myślimy, że po raz kolejny będziemy faworytem tego spotkania, ale doceniamy klasę rywala - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Dzień później ostrzeszowianie zagrają w Zielonej Górze. ZKS zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli.

W tamtym sezonie bardzo trudno grało nam się z tą drużyną. Myślę, że teraz jesteśmy wzmocnieni i będziemy chcieli pokusić się o komplet punktów. Zespół z Zielonej Góry jest ambitny i ma duży potencjał. Występuje w nim dwóch młodzieżowych reprezentantów Polski - Patryk Żyworonek i Samuel Michna. To zawodnicy z bardzo dużym potencjałem, którzy już niedługo mogą stanowić o sile reprezentacji Polski seniorów - dodaje prezes.

Cel UKS-u na weekend jest jasny - dwa zwycięstwa.

Mocno przygotowujemy się do tych spotkań. Wiemy, że drużyny z Lizawic i Zielonej Góry są ambitne i mają swój potencjał. Mamy jednak nadzieję, że z tych trudnych terenów uda nam się wywieźć komplet punktów - mówi Jarosław Krzywaźnia.

Początek obu spotkań - o godzinie 16:00.

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