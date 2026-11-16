Szlachetna Paczka szuka darczyńców w powiecie ostrzeszowskim. Baza Rodzin jest już otwarta

Baza Rodzin już otwarta. Żeby znaleźć rodziny z powiatu ostrzeszowskiego, wystarczy na stronie Szlachetnej Paczki wybrać swoją okolicę. Przy każdej historii jest lista potrzeb. Po wyborze rodziny z darczyńcą skontaktuje się wolontariusz.

Wolontariusze danej rodziny kontaktują się z tym naszym potencjalnym darczyńcą, przeprowadzają darczyńcę przez ten proces tworzenia paczki, pomagają, doradzają. Jeśli pojawiają się jakieś dodatkowe pytania, to wolontariusze też są takimi łącznikami między darczyńcą a osobą potrzebującą czy też rodziną. Natomiast finalnie darczyńca nie zna osoby obdarowanej i osoba obdarowana nie zna darczyńcy - mówi liderka Szlachetnej Paczki w powiecie ostrzeszowskim, Emilia Piech.

Paczka może być też wspólną akcją klasy, sąsiadów albo ekipy z pracy. Wystarczy podzielić się listą i ustalić, kto co przygotuje.

Oczywiście każda osoba może dołożyć swoją cegiełkę. Jeśli ktoś nie jest w stanie stworzyć całej paczki sam, może zaprosić do tego inne osoby, tak jak mówiłam, właśnie ze szkoły czy z pracy. Można się po prostu na tą paczkę złożyć. Można określić, co kto może przekazać, jakimi zasobami dysponuje. Także tutaj tak naprawdę nie ma jakichś kryteriów, czy to jest duża firma, czy mała, czy jest to osoba prywatna, czy jest to grupa osób - dodaje liderka.

Rodzinę można wybierać do 11 grudnia. Finał akcji, czyli Weekend Cudów, odbędzie się 12 i 13 grudnia. Wtedy darczyńcy przywiozą gotowe paczki do magazynów, a wolontariusze dostarczą je rodzinom.

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