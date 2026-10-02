Drzewa będą rosły razem z dziećmi. W gminie Kraszewice posadzono 40 klonów

Tegoroczne sadzenie odbyło się 25 września. Rodzice wspólnie z dziećmi posadzili 40 klonów. Drzewa mają rosnąć razem z najmłodszymi mieszkańcami gminy.

Akcja jest organizowana w gminie Kraszewice od 2019 roku.

W ubiegłym roku sadziliśmy drzewa w październiku, a wcześniej akcja odbywała się przeważnie w maju lub czerwcu. Zawsze były to drzewa miododajne. Ja również posadziłam takie drzewo ze swoim dzieckiem. Byliśmy chyba pierwszym rocznikiem. Wtedy sadziliśmy klony, później pojawiały się także inne gatunki, między innymi wiśnie japońskie - mówi wójt Kraszewic, Marta Pijanka.

Drzewa sadzono dotąd w różnych częściach gminy, między innymi w Kraszewicach i Kuźnicy Grabowskiej.

Gdybyśmy policzyli, że każdego roku około 30 dzieci sadziło te drzewa, to na terenie naszej gminy może być ich już ponad 200. Ostatnio sadziliśmy je w Kuźnicy Grabowskiej, przy drodze gminnej prowadzącej do działek, na których ma powstać osiedle domów - dodaje wójt.

W tegorocznej akcji udział wzięło 25 rodzin. Drzewa posadzono przy drodze gminnej w Mącznikach.

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